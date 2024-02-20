الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تنسيق مشترك بين جامعة الفيوم ومديرية الصحة لتدعيم برامج الزمالة

تم عقد اجتماع تنسيقي بين  الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم  ممثلا عن الصحة و الدكتورحمدى ابراهيم -عميد كلية الطب ممثلا عن الجامعة و الدكتورعبد السلام شلبى -امين مساعد اللجنة العليا للتخصصات الطبية و الدكتورسامح رمضان -منسق  برنامج الزمالة المصرية بالفيوم ممثلين عن برنامج الزمالة لبحث أطر التعاون بين جامعة الفيوم ومديرية الصحة، في تدعيم العلاقات بين الزمالة المصرية وجامعة الفيوم. وذلك تحت رعاية الدكتورأحمد الأنصاري - محافظ الفيوم، وكلٍ من الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، و الدكتور حسام حسني الأمين العام للمجلس الصحي المصري، الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية.

اعتماد اقسام الزمالة

 عتم عقد الاجتماع بكلية طب الفيوم، و خلاله تم مناقشة اعتماد أقسام جديدة بالمحافظة فيما يتعلق ببرنامج الزمالة المصرية، وكذا مناقشة احتياجات المدربين والمتدربين بجامعة الفيوم ومديرية الصحة. 

 حضر الاجتماع الدكتورعاصم العيسوي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عصام علي حسن - استاذ الجهاز الهضمى و مسئول التدريب بكلية الطب، و الدكتورمحمد صفاء- مدير عام المستشفيات الجامعية، و الدكتور محمد ابراهيم أبو سعاد - أستاذ الجراحة، و الدكتور كريم سالم - أستاذ الكلى.

ومن الجدير بالذكر ان الاقسام المقترح اعتمادها هى امراض الرعاية المركزة- جراحة الاوعية الدموية- جراحة الاطفال -القلب و الاوعية الدموية وسيتم قريبا اعتماد اقسام :جراحة العظام - جراحة الاورام 

وكان قد سبق اعتماد اقسام الباطنة العامة -طب الاطفال - التخدير والرعايةالجراحية المركزة- الاشعة التشخيصية- جراحة المسالك - الانف والاذن - طب وجراحة العيون - الجراحة العامة -علاج القلب التداخلى.

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