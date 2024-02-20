تنسيق مشترك بين جامعة الفيوم ومديرية الصحة لتدعيم برامج الزمالة

تم عقد اجتماع تنسيقي بين الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم ممثلا عن الصحة و الدكتورحمدى ابراهيم -عميد كلية الطب ممثلا عن الجامعة و الدكتورعبد السلام شلبى -امين مساعد اللجنة العليا للتخصصات الطبية و الدكتورسامح رمضان -منسق برنامج الزمالة المصرية بالفيوم ممثلين عن برنامج الزمالة لبحث أطر التعاون بين جامعة الفيوم ومديرية الصحة، في تدعيم العلاقات بين الزمالة المصرية وجامعة الفيوم. وذلك تحت رعاية الدكتورأحمد الأنصاري - محافظ الفيوم، وكلٍ من الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، و الدكتور حسام حسني الأمين العام للمجلس الصحي المصري، الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية.

اعتماد اقسام الزمالة

عتم عقد الاجتماع بكلية طب الفيوم، و خلاله تم مناقشة اعتماد أقسام جديدة بالمحافظة فيما يتعلق ببرنامج الزمالة المصرية، وكذا مناقشة احتياجات المدربين والمتدربين بجامعة الفيوم ومديرية الصحة.

حضر الاجتماع الدكتورعاصم العيسوي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عصام علي حسن - استاذ الجهاز الهضمى و مسئول التدريب بكلية الطب، و الدكتورمحمد صفاء- مدير عام المستشفيات الجامعية، و الدكتور محمد ابراهيم أبو سعاد - أستاذ الجراحة، و الدكتور كريم سالم - أستاذ الكلى.

ومن الجدير بالذكر ان الاقسام المقترح اعتمادها هى امراض الرعاية المركزة- جراحة الاوعية الدموية- جراحة الاطفال -القلب و الاوعية الدموية وسيتم قريبا اعتماد اقسام :جراحة العظام - جراحة الاورام

وكان قد سبق اعتماد اقسام الباطنة العامة -طب الاطفال - التخدير والرعايةالجراحية المركزة- الاشعة التشخيصية- جراحة المسالك - الانف والاذن - طب وجراحة العيون - الجراحة العامة -علاج القلب التداخلى.