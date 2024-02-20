د. عبد السند يمامة: سحب قرار إسقاط عضوية "حسان" وتشكيل لجنة خماسية للتحقيق معه

قرر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، سحب قرار إسقاط عضوية أمين الصندوق ياسر حسان وعودة عضويته في الحزب والهيئة العليا وعدم عودته لأمانة الصندوق؛ لحين انتهاء اللجنة الخماسية المشكلة من الهيئة العليا للتحقيق معه.

كما تم تكليف أمين الصندوق المساعد المهندس مصطفي رسلان بأمانة الصندوق؛ لحين انتهاء التحقيقات .

ووافق الدكتور عبدالسند يمامة على قرار الهيئة العليا المنعقدة اليوم برئاسته بالانعقاد بشكل دوري كل اثنين الاول من كل شهر بدعوة من رئيس الحزب وطبقا لجدول أعمال .

كما وافق على تشكيل مجلس إدارة للجريدة الوفد يتم تشكيله وفقا للائحة الجريدة والحزب .

وتم تشكيل لجنة التحقيق الخماسية من أعضاء الهيئة العليا

صفوت عبد الحميد

النائب طارق عبدالعزيز

النائب محمد مدينه

محمد عبد الجواد فايد

حاتم رسلان