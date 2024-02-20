الأمن يضبط 33 طن سكر احتكرها تجار

شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (621) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (631 طن سلع تموينية أبرزها "103طن أرز أبيض ،33 طن سكر ، 32 طن دقيق، و246 طن أعلاف حيوانية" – 130 ألف لتر مواد بترولية). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.



جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.