2مليون جنية قيمة إنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب عرب الصوالحه الشرقية

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية في تسليم موقع انشاء المبنى الاداري لمركز عرب الصوالحة الشرقية وفقا للخطة الإستثمارية للمديرية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى اختمام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بتنفيذ الخطة الاستثمارية بالتعاون مع مديرية الاسكان برئاسة المهندس على عوده مدير عام مديرية الإسكان وتم تسليم الموقع بحضور اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالمديربة ومديرية الاسكان والشركه المنفذة.

تفيد الخطة الاستثمارية بالبدء فى إنشاء مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب عرب الصوالحه الشرقية التابع لإدارة شباب شبين القناطر والمدرج ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية بمبلغ ٢ مليون جنية طرح وتنفيذ مديرية الإسكان والمرافق العامة .

والجدير بالذكر بأنه تم إدراج مراكز شباب دار الكتب ومنشأة الأهالى ضمن خطه المديرية لإنشاء مبنى خدمات وأنشطة وجارى تسليم الموقع للبدء فى التنفيذ .