الرواق الأزهري بسوهاج يواصل اختبارات المرحلة الثانية لمحفظي الرواق الأزهري

يواصل الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج لليوم الثاني على التوالي، اختبارات المرحلة الثانية للمحفظين بمقارئ الرواق الأزهري، حيث يؤدي ١٩٠ محفظا، الاختبارات من العاملين بالرواق الأزهري بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا، والتي تستمر لمدة يومين.

وفي سياق سابق أوضح الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أن مقارئ المحفظين بالرواق الأزهري، تُعقد في ١٧ محافظة على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى مراجعة القرآن الكريم كاملا، وحفظ ودراسة متون التجويد وإتقان الآداء، ارتقاءً بمستواهم العلمي، في مدة أربعة أشهر، هي مدة الدورة الواحدة.

وذكر الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، أن الاختبارات تتم على ثلاث مراحل، يتم خلالها اختبار ١٠٢٩ محفظا في ثلاثة مقرات.

المقر الأول بمحافظة سوهاج، ويضم محافظات سوهاج وأسيوط وقنا، بإجمالي متقدمين ١٩٠ محفظا، بينما تجري الاختبارات بالمقر الثاني الأسبوع المقبل بمحافظة الإسكندرية ويضم محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، بإجمالي متقدمين ١٩٥ محفظا، في حين تعقد الاختبارات في المقر الثالث بالجامع الأزهر في الأسبوع التالي حيث يتم اختبار ٦٤٤ محفظا من العاملين بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف بفروع باقي المحافظات.

تأتي هذه الاختبارات بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، كما تأتي الاختبارات برئاسة فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف.