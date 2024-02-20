صحة_الدقهلية : انطلاق فعاليات أسبوع الحوكمة

دشن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم أسبوع الحوكمة بمديرية الصحة بالدقهلية والذى يأتى توازياً مع خطة الوزارة لتعريف العاملين بمفاهيم الحوكمة، خلال الفترة من 18-22 فبراير 2024.

وشهدت قاعة الاجتماعات بالمديرية اجتماعات متعددة اليوم الأحد، مع مديري الإدارات الفنية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وذلك في حضور الدكتور أحمد موافى .مسئول الحوكمة

استعرضت الاجتماعات التعريف بمفهوم الحوكمة وأهمية تطبيقها في القطاع الصحي، لما لها من أثر كبير في تنظيم العمل وتحسين واستدامة أعمال أي منشأة.

وأشار الدكتور أحمد موافى مسئول الحوكمة إلى أن معايير الحوكمة تشمل الحيادية والنزاهة والفعالية والكفاءة والجودة والشفافية و المسائلة والمهنية والمشاركة وسيادة القانون يمكن توظيفها من أجل إنتاج نمط فعال يحقق نتائج جيدة ويستبعد الأنماط غير الملائمة.

وأكد موافى أن أسلوب الإدارة الرشيدة، يعمل على تحقيق الجودة الشاملة والتميز وكفاءة الأداء، والقدرة على اتخاذ القرارات بالتزام عال وقدر كاف من المسئولية والشفافية، ويعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالقطاع الصحي.

وفى ختام الاجتماعات شدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات والمستشفيات على أهمية مراجعة كافة الأصول والموارد المتاحة داخل الجهة المكلف بإدارتها، والعمل على الاستغلال الأمثل لها، بما يضمن تطبيق نماذج الجودة والتميز، وتحقيق مطالب المواطنين والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم، بما يتماشي مع رؤية مصر 2030.وذلك فى إطار رؤية وزارة الصحة والسكان بتعزيز ثقافة الحوكمة، وتنفيذاً لتعليمات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بإعلان الأسبوع الثالث من شهر فبراير أسبوعاً للحوكمة بالوزارة .