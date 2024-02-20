تعرض 5 أشخاص للاصابة علي طريق درين نبروه في الدقهلية ، في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف، وجرى إخراجهم من المياه ونقلهم لمستشفى نبروه لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بسقوط سيارة ملاكي في مصرف قرية درين، على طريق نبروه، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وجرى إخراج المصابين وهم: «رانيا عبدالمحسن محمد قاسم» 26 سنه مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«بسملة عبدالمحسن محمد قاسم» 18 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«محمود عبدالمحسن محمد قاسم»، 15 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«ليان محمود شريف» سنتان، وعبدالرحمن شريف ابراهيم» ٢١سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم انتشال السيارة، ونقل المصابين لمستشفى نبروه لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

مصرع شخصين وإصابة 3 أخرون في حادث تصادم بطريق إسكندرية مطروح

وفي سياق اخر ، لقى شخصان حتفهما وتعرض 3 آخرون للاصابة ، فى حادثى تصادم بمحور الضبعة ومطروح اليوم الثلاثاء، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادثين.

وكانت غرفة عمليات المرور ، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا على محور الضبعة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة وتبين بالفحص والمعاينة مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتي نقل أعلى محور الضبعة، وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ورفع آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

كما تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية - مطروح الساحلى ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وأجهزة الأمن الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة دفع رباعي وقع قرب مدينة الضبعة على طريق “إسكندرية -مطروح” الساحلي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتحرير المحضر بالواقعة ورفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات.