تباطؤ معدل التضخم السنوي في الكويت إلى 3.28% في يناير

أظهرت بيانات حكومية خلال، اليوم الثلاثاء، أن المعدل السنوي للتضخم فى الكويت واصل التباطؤ مسجلا 3.28% في يناير/كانون الثاني من العام الجاري مقارنة مع 3.37% في ديسمبر 2023.

التضخم فى الكويت

وقالت الإدارة المركزية للإحصاء فى الكويت خلال نشرتها الشهرية إن التضخم بلغ نحو 0.15% على أساس شهري نتيجة لارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة.

التضخم فى الكويت

التضخم فى الكويت

وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات فى الكويت ارتفاعا شهريا بنسبة 0.27%، في حين زادت مجموعة الكساء وملبوسات القدم بنسبة 0.59%، في حين لم يطرأ تغير على أسعار مجموعة السجائر والتبغ ومجموعة خدمات المسكن.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات فى الكويت بنسبة 4.8%، في حين زادت أسعار السجائر والتبغ 0.22% والكساء وملبوسات القدم 6.43% ومجموعة خدمات المسكن 2.35%.