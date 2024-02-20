الثلاثاء 20 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تباطؤ معدل التضخم السنوي في الكويت إلى 3.28% في يناير

التضخم فى الكويت
التضخم فى الكويت

أظهرت بيانات حكومية خلال، اليوم الثلاثاء، أن المعدل السنوي للتضخم فى الكويت واصل التباطؤ مسجلا 3.28% في يناير/كانون الثاني من العام الجاري مقارنة مع 3.37% في ديسمبر 2023.

 

التضخم فى الكويت

 

وقالت الإدارة المركزية للإحصاء فى الكويت خلال نشرتها الشهرية إن التضخم بلغ نحو 0.15% على أساس شهري نتيجة لارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة.

 

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التضخم فى الكويت

 

التضخم فى الكويت

 

وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات فى الكويت ارتفاعا شهريا بنسبة 0.27%، في حين زادت مجموعة الكساء وملبوسات القدم بنسبة 0.59%، في حين لم يطرأ تغير على أسعار مجموعة السجائر والتبغ ومجموعة خدمات المسكن.

 

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات فى الكويت بنسبة 4.8%، في حين زادت أسعار السجائر والتبغ 0.22% والكساء وملبوسات القدم 6.43% ومجموعة خدمات المسكن 2.35%.

 

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