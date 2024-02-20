التوعية عن أهمية المحتوى التعليمي على منصة التعليم الإلكتروني

ندوة بالشرقية

شهد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية عن المحتوى التعليمي على منصة التعليم الإلكتروني، والتي نظمتها وحدة التواصل ودعم المعلمين بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

حضر الندوة كل من: محسن لطفي نقيب المعلمين بالشرقية، ودعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والمهندس خالد جعفر رئيس مجلس الأمناء والاباء والمعلمين بإدارة شرق الزقازيق، ومحمد فياض مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، وموجهي عموم المواد الدراسية الاساسية والتربية والاجتماعي والاتحادات الطلابية، ومديري الادارات النوعية للتعليم الابتدائي والإعدادي والعلاقات العامة والإعلام وقياس الجودة والتخطيط الاستراتيجي والمشروعات بالمديرية، ومجلس اتحاد طلاب المديرية للمرحلة الإعدادية والثانوية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية تفعيل وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم، موجهًا بالاهتمام بالتواصل مع جميع المعلمين بالمدارس على مستوى المديرية، لتلقي أي شكاوي خاصة بهم، ودراسة وبحث هذه الشكاوي، بهدف حلها وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين، ودراسة وبحث أية مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم وتطوير العملية التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية المحتوي التعليمي الالكتروني، ذكر منها: تقديم المحتوى التعليم بأسلوب سهل ومبسط، ويقدم شرحا وافيا للمعارف والمفاهيم الاساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسة، ويراعي الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

ولفت عبد الرؤوف إلى توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت على موقعها الإلكتروني؛ المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، من خلال الرابط

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning.

وذكر أن المحتوى التعليمي يقدم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي، مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.