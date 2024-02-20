متظاهرو الكونغو يحرقون الأعلام الأمريكية والبلجيكية ويستهدفون السفارات الغربية

أطلقت الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغاز المسيل للدموع، لتفريق محتجين أحرقوا إطارات وأعلام الولايات المتحدة وبلجيكا قرب سفارات غربية ومكاتب الأمم المتحدة في العاصمة كينشاسا احتجاجا على انعدام الأمن في شرق الكونجو.

ويقول المتظاهرون، الذين ينتهزون تكتيكا جديدا باستهداف السفارات، إن الغرب يدعم رواندا المجاورة المتهمة بدعم تمرد حركة 23 مارس بقيادة التوتسي والذي يهدد تقدمه مدينة جوما الاستراتيجية في الشرق.

ونفت رواندا هذه الاتهامات. وتقول الكونجو والحكومات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبلجيكا ومجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن الجماعة المتمردة تستفيد من الدعم الرواندي.

وعلى الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية بعد، تعرض موظفي الأمم المتحدة ومركباتها للهجوم، يوم السبت، تجمعت مجموعات من المتظاهرين عند السفارتين الأمريكية والفرنسية ومكاتب بعثة الأمم المتحدة في الكونغو المعروفة باسم مونوسكو.

وقام البعض بإلقاء الحجارة محاولين كسر كاميرات المراقبة في أحد مكاتب سفارة الولايات المتحدة، فيما هتف آخرون "اتركوا بلادنا، لا نريد نفاقكم".

وقال بيبين مبيندو، الذي انضم إلى الاحتجاج، إن "الغربيين يقفون وراء نهب بلادنا، ورواندا لا تعمل بمفردها، لذا يجب عليهم مغادرة بلادنا".

وهلل المتفرجون عندما قام أحد المتظاهرين بإزالة علم الاتحاد الأوروبي من مدخل فندق كبير في وسط كينشاسا، وفقًا لمقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على موقع X ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الفيديو.

وقال فابريس مالومبا، سائق دراجة نارية شارك في المظاهرة أمام سفارة الولايات المتحدة: "المجتمع الدولي يظل صامتاً بينما يُقتل الكونغوليون؛ إنهم يمولون رواندا".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وطاردت المتظاهرين.

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندولا مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في كينشاسا يوم الأحد. وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية ممثليهم.

وقال الجنرال بليز مبولا كيليمبا ليمبا قائد شرطة كينشاسا لرويترز "كما ترون، نحن نضمن أمن السفارات الشريكة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وفقا لاتفاقية فيينا".

وأدت عقود من الصراعات في شرق الكونغو بين عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة المتنافسة على الأراضي والموارد والهجمات الوحشية على المدنيين إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من 7 ملايين.

الكونغو هي أكبر مورد للكوبالت في العالم وأكبر منتج للنحاس في أفريقيا.

(تغطية صحفية أنجي كاسونجو وبينوا نيمبا وجاستن ماكانجارا - إعداد محمد للنشرة العربية - إعداد محمد للنشرة العربية) الكتابة بواسطة بات فيليكس وبورتيا كرو. تحرير أليسون ويليامز