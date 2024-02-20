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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تعافي سوق العمل في جنوب أفريقيا يتعثر قبل أشهر من الانتخابات

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

ارتفع معدل البطالة في جنوب أفريقيا في الربع الأخير من العام الماضي، مخالفا الاتجاه الذي يميل إلى إضافة الوظائف في موسم العطلات مع توقف تعافي سوق العمل من جائحة كوفيد -19.

وقال محللون إن ارتفاع معدل البطالة الرسمي إلى 32.1%، و  31.9% في الربع الثالث رسمت صورة قاتمة قبل أشهر من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الوطنية والمحلية في البلاد .

وواصل الراند خسائره بفعل البيانات في تعاملات حذرة قبل ميزانية 2024 يوم الأربعاء.

وأظهر عرض قدمته وكالة الإحصاء أن قطاعات الخدمات المجتمعية والاجتماعية والبناء والزراعة والتجارة ساهمت في زيادة البطالة وأن الربع الرابع جاء بعد ثمانية أرباع متتالية من مكاسب الوظائف.

وقالت رئيسة إحصاءات العمل في هيئة إحصاءات جنوب أفريقيا، ديزيريه ماناميلا، إن انخفاض التوظيف في قطاع التجارة في الربع الأخير من عام 2023 كان غير عادي.

وقالت "في الفترات السابقة شهدنا خلق فرص عمل ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ما يحدث في التجارة خلال موسم الأعياد".

تعد مستويات البطالة المرتفعة وضعف النمو الاقتصادي من القضايا الساخنة الدائمة في صناديق الاقتراع، مما أدى إلى تراجع الدعم لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في الانتخابات الأخيرة وتعزيز أحزاب المعارضة.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يفقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في نهاية نظام الفصل العنصري قبل ثلاثة عقود.


ومن المتوقع أن يعلن الرئيس سيريل رامافوزا، زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، موعد الانتخابات هذا الأسبوع.

وعلى وجه الخصوص، ناضل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من أجل كسب تأييد الناخبين الشباب، الذين ما زالوا يعانون من أعلى مستويات البطالة والعديد منهم لم يسجلوا للتصويت.

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