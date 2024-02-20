كرنڤال للأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس

نظمت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، كرنڤال الأنشطة الطلابية بإشراف الدكتور محمد يس عميد الكلية، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الأنشطة الداخلية بالكليات تُعد فرصة للطلاب للتعبير عن رؤيتهم، من خلال الأنشطة المختلفة الفنية والاجتماعية والرياضية، لافتاً إلى أنها تمثل فرصة لتوجيه طاقات الطلاب لما هو أفضل، كما تعمل على صقل مهارات ومعارف الطلاب ونبذ العنف، فالجامعة ليست مكان للعلم فقط ولكنها تساهم في بناء شخصية طالب مميز مسلح بالعلم.

ودعا الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جميع الطلاب، إلى المشاركة فى الأنشطة الطلابية والتعبير عن آرائهم وأفكارهم من خلال عرض مواهبهم .

وأفاد الدكتور محمد يس، أن الكرنڤال عبارة عن استعراض للأنشطة التي تمت خلال الفصل الدراسي الأول، وافتتاح لأنشطة الفصل الدراسي الثاني، لافتاً إلى أن خطة الأنشطة الداخلية بالكلية تشمل الكثير من المفاجآت للطلاب.

وأكد الدكتور محمد الحماحمي، أن الكرنڨال تضمن تقديم كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضيةو المسابقات، الفنية والرياضية وأنشطة الأسر والجوالة، بمشاركة جميع الفرق الدراسية بالكلية.

وأُقيمت الأنشطة تحت إشراف الدكتورة حفصة نور الدين منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمود رشدي نائب منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد النخيلي رئيس قسم رعاية الشباب.