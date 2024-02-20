إدارة الوعي الأثري تواصل تنفيذ مبادرة "كنز بلادي" بمدارس الفيوم

تواصل إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم تنفيذ فاعليات مبادرة "كنز بلادى" لنشر الوعي الأثري بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وريحاب عريق وكيلة المديرية، والدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم

خلال ذلك قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم برئاسة نرمين عاطف مدير الإدارة، بتنفيذ زيارة إلى مدرسة مدينة فارس الإعدادية للبنات، وعمل محاضرة حول "تطور الكتابة المصرية القديمة واكتشاف حجر رشيد"، في إطار فعاليات إدارة الوعي بالمدارس.

الوعي الأثري تقدم محاضرة بعنوان "تطور الكتابة المصرية القديمة"

وأوضحت ايفت اميل خلال الحديث عن نشأة الكتابة المصرية القديمة، أنه كان للكتابة دورٌ كبير في تطور الحضارة المصرية القديمة كما تناولت تطور الكتابة في مصر الفرعونية، بالإضافة إلى ندوة عن أهم المعالم الأثرية كنوز الملك توت عنخ آمون، أضاف للذهب بريقًا وارتبط اسمه بالمجد على مر العصور، كونه من أشهر ملوك مصر القديمة بمقتنياته الجنائزية الفريدة، وذلك ما تم الكشف عنه بعدما قام هوارد كارتر عالم الآثار البريطاني باكتشاف مقبرة الملك الذهبي في منطقة ‏وادي الملوك.

ونالت مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون شهرة عالمية واسعة لما ‏احتوته من ثروات وكنوز عند اكتشافها، فهي المقبرة الملكية الوحيدة التي تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيًا، فكان ولا زال الجميع ينظرون بدهشة وانبهار إلى مقتنيات مقبرته الفريدة ويتطلعون للتعرف على الملك توت عنخ آمون، فهو أيقونة عالمية للتعبير عن مصر.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هشام أبو عوف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد صلاح مدير ادارة الانشطة الثقافية بالمديرية والدكتورة فاطمة الماوردي مدير التخطيط والمشروعات مهندس عصام الدش مدير التعليم الفني بإدارة غرب الفيوم التعليمية ومسئولي التخطيط والمشروعات بادارة شرق الفيوم التعليمية واشرف الصاوى مدير الشؤون التنفيذية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وبحضور أعضاء إدارة الوعي الأثري ايفت اميل وهدى محمد ومريان اسحاق المفتشات بإدارة الوعي الاثري.

وكانت إدارة الوعي الأثري قد نظمت عدد من المحاضرات لطلاب المدارس خلال أجازة نصف العام، دارت حول التعريف بأهم المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الفيوم.