توزيع أجهزة "لاب توب" على طلاب جامعة القناة من ذوي الهمم

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بتسليم 15 جهاز لاب توب على ذوي الهمم البصرية من طلبة الجامعة، في احتفالية ضخمة أقيمت اليوم بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية .

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية، وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.

وقال إنه يُعد مبدأ إنساني عظيم، حيث يُدعم حق كل مواطن في التعليم بالطريقة المناسبة له، والتي توفر فرصة تعليم جيدة.



جاء ذلك تعليقاً من رئيس الجامعة على تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان بالتعاون مع جامعة قناة السويس احتفالية خاصة لتوزيع أجهز اللاب توب على الطلاب المكفوفين بالجامعة، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وعقدت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس- اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير- تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات.

وإشراف الدكتور مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، والأستاذ محمد سعد مسئول بنك ناصر الاجتماعي، والأستاذ سيد الشوربجي ممثل جمعية الأورمان بالاحتفالية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

يأتي الحفل- بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة، والأستاذ ممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

وشكر الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي جامعة قناة السويس، على تعاونها المثمر والدائم مع وزارة التضامن، موضحا أن وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة تعد وزارة تضامن مصغرة كاملة، حيث أنها تقدم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكدا أن الوحدة تسعى إلى توثيق العلاقة بين الجامعة والمجتمع الخارجي.

وعن دور وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة - فأشار الدكتور أحمد عبد الرحمن إلى أنها نواة حقيقية لوزارة التضامن داخل الجامعات، تقوم بدور هام في تعريف الأفراد بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وتعد حلقة وصل جيدة، كما أنها تسهل العديد من الأمور، بالإضافة إلى الدعم المادي الذي توفره.

وقال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الدولة المصرية تؤمن إيمانا راسخا بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، وتتعامل مع هذه الحقوق انطلاقاً من نهج دستوري وتشريعي، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - على ضمان حقوقهم، موضحا أن الدولة بجميع مؤسساتها تولي اهتماما بالغا بهذه الفئة، باعتبارهم جزء أصيل من نسيج المجتمع الانساني وشريك أساسي في الوطن.

وقبل بداية الاحتفالية- استقبل الدكتور ناصر مندور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، مُرحبا بهم في رحاب جامعة القناة.

وشارك باللقاء - الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذي أكد أنه على هامش الاحتفالية تنظم وزارة التضامن الاجتماعي معرض الأسر المنتجة، والذي يستمر على مدار أسبوع كام ويضم منتجات متنوعة، منها الأثاث ، الشغل اليدوي السيناوي، المشغولات اليدوية، ومستلزمات رمضان، لافتاً إلى أن المعرض يشارك به طلاب من جامعة قناة السويس.