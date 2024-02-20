تفاصيل برنامج الجولة الرعوية للأنبا رافائيل في فرنسا

يترأس نيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، الخميس، أولى فعاليات جولته الرعوية في فرنسا من خلال اقامة اجتماع الشمامسة في كاتدرائية السيدة العذراء والملاك رفائيل، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

من المقرر أن يترأس أسقف الأقباط للفعاليات يتخلل اللقاء الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل، يليها العظة الروحية دراسة إصحاح من الكتاب المقدس وتستمرحتى يوم الأحد الموافق 25 فبراير.

برنامج الجولة الرعوية للأنبا رافائيل

وخلال الفترة التي تتوسط هذه التواريخ يعقد أسقف كنائس وسط القاهرة، قداس مع الآباء الكهنة وثم لقاء مفتوح مع شعب الإيبارشية، واجتماعات خاصة بالمرحلة الإعدادية والثانوية، ويتضمن أايضصا اقامة الاجتماع العام للخدام والتسبحة، واجتماعالشعب والشباب.

"أنشطة روحية" بالكنائس المصرية

شهد الأقباط في ربوع الأرض، الفترة الماضية عدة مناسبات وآخرهم السبت الموافق ١١ طوبة، عيد الغطاس والذي يأتي بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي شهد الأقباط في ربوع الأرض، الفترة الماضية عدة مناسبات وآخرهم اعادة احياء ذكرى رحيل القديس بولا أول السواح والقديس الأنبا أنطونيوس أو الرهبان، كما احتفلت بذكرى دخولة المسح الى الهيكل المقدس، وفي تاريخ ١١ طوبة الماضي، أقامت القداسات الاحتفالية بعيد الغطاس والذي يأتي بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".

تباين الاحتفالات بين الطوائف

تتباين الكنائس فيما بينها في مواعيد الأعياد وعدد من الطقوس والأسباب العقائدية، وفى عدة جوانب من بينها اختلاف موعد الاحتفال بعيد الميلاد وترجعها عوامل جغرافية وغيرها تاريخية ولعل من أبرز هذه المظاهر التى تظهر اختلافات طفيفة غير جوهرية بين الطوائف توقيت وتواريخ الأعياد حتى تلك الكنائس التى تتحد فى عقيدة واحدة رغم اختلافها الشرقى والغربي، قد تتشابه المظاهر كصوم الميلاد الذى يسبق احتفال العيد ولكنه بدأ فى الكنيسة الغربية مثل «الكاثوليكية وروم الارثوذكس» يوم 10 ديسمبر الماضي وتخللت أنشطة روحية متنوعة، وهو ما حدث فى الكنيسة القبطية بعد أيام وعاشت أجواء روحية متشابهه خلال التسبحة الكيهكية، وأيضًا تحتفل كل من كنيسة السريان والروم الأرثوذكس والكاثوليك فى ذكرى مولد المسيح على غرار نظريتها الغربية يوم 25 ديسمبر سنويًا، بينما تحتفل الكنيسة الإنجيلية 5 يناير ، والأرثوذكسية 7 يناير.

مواقف تاريخيه مؤثرة في المسيحية

ولا توجد علاقة فى هذا الاختلاف بتاريخ ميلاد المسيح الفعلي، بل بحسابات فلكية والتقاويم التى تتبعها الكنائس منذ نشأة المسيحية الأولى وتعود القياس الأشهر والفصول على مر العصور،وهناك عدة أسباب تتعلق بالتقويم والفرق الجغرافي، فقد اعتمدت الكنائس الشرقية على التقويم اليوليانى المأخوذ عن التقويم القبطى الموروث من المصريين القدماء وعصر الفراعنة وهو ما أقرته الكنيسة المصرية الأرثوذكسية حتى القرن الـعشرين واستمرت باتباع التقويم اليوليانى المعدل، وبعدما لاحظت الكنيسة فى عهد البابا غريغورويس الثالث عشر وجود فرقًا واضحًا بين موعد الاحتفالات الثابته بمعدل عشرة أيام فرق أثناء الاعتدال الربيعى فى أيام مجمع نيقية الذي عقد عام 325 ميلادية.