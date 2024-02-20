إفتتاح مشغل لمنتجات الملابس بقرية البحيرة بإدفو

قدم سيدات وفتيات قرية البحيرة بمركز إدفو شكرهن للواء أشرف عطية محافظ أسوان، على دعمه وتوجيهاته بتوفير وتجهيز المكان المناسب لإفتتاح مشغل للحياكة ومنتجات الملابس بمركز شباب القرية من أجل توفير فرص العمل المناسبة لتحسين الظروف الإقتصادية وإيجاد مصدر دخل مناسب لهن ولأسرهن.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أن تم تزويد المشغل بأحدث الماكينات والأجهزة المتطورة مع توفير التدريبات اللازمة لآليات وأساليب الصيانة الفنية وطريقة التشغيل المناسبة،

وأوضحت إستمرار الجهود المبذولة، تحت رعاية محافظ أسوان لتنفيذ وإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشارت إلى أنه تم مواصلة تنظيم الدورات التدريبية لريادة الأعمال والتثقيف المالى بقرى المنصورية والرقبة وبنبان قبلي والشطب بمركز دراو.

كشفت أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات ، فضلاً عن رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات .