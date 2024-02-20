الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مياه أسيوط تتيح خدمة جديدة للاستعلام عن الفاتورة وتسجيل قراءة العداد

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الشركة استحدثت خدمة جديدة ضمن خدماتها التى تقدمها للمواطنين من خلال الاتصال على ١٢٥ من أى تليفون للاستعلام عن  الفاتورة، وتسجيل القراءة والتعرف على قيمة الفاتورة الشهرية فضلا عن مختلف الخدمات التى تقدمها مثل الرد على كافة استفسارات العملاء واستقبال شكواهم والسعى لحلها حتى يتم الحل الفعلى لها.

وأضاف الشرقاوي، أن الخط الساخن يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات واستعلامات العملاء المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة، كما أنه أسهل قناة اتصال يمكن التفاعل معها من بين قنوات التواصل المتاحة بالشركة.

وتتيح الشركة أمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية وإمكانية التواصل مع الخط الساخن ١٢٥ وتسجيل القراءة الموجودة في العداد مع بداية كل شهر ميلادي حتى مرور أول عشرة أيام من نفس الشهر وبالتالي التمكن من تحديد قيمة الفاتورة وعدد الأمتار المستهلكة فضلا عن التخلص من مشكلات التراكمات للأمتار غير المحاسب عليها.

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