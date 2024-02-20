قمر الدين.. أسعار ياميش رمضان فى الاسواق

يترقب الكثير من المواطنين حلول شهر رمضان المبارك وذلك لابحاء بعض العادات والتقاليد حيث تحرص الاسر المصرية على شراء المستلزمات الخاصة بشهر رمضان على رأسها "ياميش رمضان"، وهى عبارة عن الفواكه والمكسرات المجففة، مثل الزبيب والمشمشية والقراصيا وقمر الدين والتين المجفف.

أسعار ياميش رمضان 2024

وتزمنا مع قدوم شهر رمضان يبحث الكثير عن اسعار ياميش رمضان، بعد ارتفاع قيمته بنحو 25٪ عن العام الماضي:-

يصل سعر كيلو التمر بين 40 جنيه 150 جنيه حسب جود التمر.

يصل سعر كيلو الزبيب بين 80 جنيه 250 جنيه حسب النوع.

يصل سعر كيلو القراصيا بين 40 جنيه للنوع غير منزوع النواه و120 جنيه للنوع منزوع النواه.

يصل سعر كيلو التين المجفف بين 60 جنيه 150 جنيه حسب جودته

يصل سعر كيلو الخوخ المجفف بين 50 جنيها 120 جنيه.

يصل سعر المشمشية 200 جرام 149 جنيه

يصل سعر قمر الدين 400 جرام 74 جنيه

اسعار مكسرات رمضان 2024

يصل سعر كيلو الكاجو بين 300 جنيه 650 جنيه

يصل سعر كيلو عين الجمل بين 220 جنيه400 جنيه

يصل سعر كيلو البندق بين 200 جنيه 450 جنيه

يصل سعر كيلو اللوز بين 250 جنيه 550 جنيه

يصل سعر كيلو الفستق بين 350 جنيه 600 جنيه