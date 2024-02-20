رئيس "كيم تك" : نقلة نوعية في تصنيع أحدث الأجهزة للجامعات والمستشفيات والمراكز البحثية خلال الفترة القادمة

أكد المهندس أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك"chem.tech" للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في تصنيع بعض الأجهزة العلمية والمعملية التي ستحدث طفرة كبيرة نحو تقليل الاستيراد والمنافسة الحقيقية للمنتج المحلى.

وأضاف"الشرقاوي" في تصريحات صحفية على هامش حضور المؤتمر الثامن في العلوم الطبية بمحافظة الأقصر أن مصنع"كيم تك" يواكب التطورات العالمية في صناعة الأجهزة العلمية والمعملية، خاصة فيما يتعلق بزراعة الأنسجة وتجهيزات معامل الجامعات والمستشفيات والمعامل والمراكز الطبية والمصانع.

وقال "الشرقاوي" أن الفريق الفني بمصنع "كيم تك" يسعى حالياً لتطوير بعض الأجهزة العلمية واستحداث أجهزة أخرى خلال الفترة المقبلة بخبرة مصرية خالصة وبالتعاون مع نخبة من كبار أساتذة الجامعات ، لخدمة احتياجات السوق المصري بمنتجات ذات كفاءة عالية بشهادات دولية معتمدة من كافة الجهات المعنية

وأشار "الشرقاوي" إلى مشاركة"كيم تك" في مؤتمر الأقصر تأتي في إطار الحرص على عرض منتجات المصنع أمام المشاركين في المؤتمر، وحتمية الوصول للقطاعات المعنية بالصناعة الوطنية في كل ربوع مصر، خاصة أهل الصعيد، ومن ثم التأكيد على إمكانية توفير كافة التجهيزات بأيدي مصرية في مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ وبخبرة وتقنية عالمية.

وخلال الأسبوع الماضي، شارك وفد شركة ومصنع "كيم تكchem.tech" للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات برئاسة المهندس أحمد الشرقاوي في العديد من الفعاليات والمعارض داخل وخارج مصر، للاطلاع على آخر التطورات العلمية والتكنولوجية في صناعة الأجهزة العلمية والمعملية،وعرض منتجات المصنع ،ومن ثم تبادل الخبرات بين الصناعة المصرية الوطنية ومثيلتها في الخارج.

وشملت المشاركة معرض "ميد لاب الشرق الأوسط" في دبي، والملتقى التوظيفي الحادي عشر لكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، ومؤتمر "العلوم الطبية الحيوية من المعمل إلى التطبيق" بجامعة جنوب الوادي في قنا.

يذكر أن شركة ومصنع "كيم تك" أسست عام 2015 بمحافظة كفر الشيخ ضمن رؤية واضحة لتقديم منتج محلى بجودة عالية وبأسعار تنافسية في مجال تصنيع الأجهزة العلمية والمعملية حتى أصبحت شركة رائدة في مجالها بإشراف فريق هندسي متكامل.

وأثبتت الشركة كفاءة أجهزتها في عدد كبير من الجامعات المصرية بمختلف أنواعها، والمستشفيات، ومراكز البحوث، والمصانع، والمعامل الطبية، كذلك تقديم خدمات ما بعد البيع ممثلة في الصيانة الدورية للأجهزة وشهادات ضمان على قطع الغيار وعيوب الصناعة وعقود صيانة بعد انتهاء مدة الضمان.