وكيل تعليم الغربية يشهد فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة بسيون

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة بسيون التعليمية، المقام بمدرسة الفرستق الإعدادية بنات التابعة للإدارة.



وشار في الفعالية خالد حمدان، وكيل المديرية، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، محمد أبو ليمون، مدير عام إدارة بسيون التعليمية، ، والدكتور جمال حضرة، وكيل الإدارة، ومحمد حمودة، مدير الخدمات بالإدارة، والسادة لجنة التحكيم والتقييم من المديرية برئاسة الدكتور أيمن هنداوي، موجه عام التربية الرياضية، و إيمان غراب، موجه أول المديرية، و مها شاهين، و إيمان الهمشري، و باسم فهمى، أعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية.

وبدأت الفعاليات بطابور العرض ثم تحية العلم والسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، ثم فقرة ترحيبية لمدرسة الوزير أحمد الفقي رياض أطفال، ثم عرض مدرسة الشهيد خليفة عيسى الابتدائية بنين بعنوان "لا للإرهاب"، ثم عرض مدرسة الفرستق الاعدادية بنات بعنوان "في حب مصر ".

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للسادة الحضور من لجنة التقييم على مستوى المديرية، وأشاد بكافة العروض المقدمة من المدارس المشاركة في العروض الرياضية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ومقدما الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومدير عام إدارة بسيون التعليمية وللتوجيه العام للتربية الرياضية، ولجميع المدارس المشاركة والطلاب والمعلمين والمشرفين والموجهين، والموجه الأول بالإدارة للمشاركة في العروض الرياضية، لجهودهم الرائعة.