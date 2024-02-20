الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قرن غزال الأغلى .. أسعار البلح في الأسواق 2024

اسعار البلح
اسعار البلح

أسعار البلح 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البلح والتمور، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حيث يعتبر من أكثر السلع بحثًا وشراءً فى شهر رمضان، ونستعرض أسعار البلح في الأسواق 2024.

أسعار البلح في الأسواق 2024

أسعار البلح في سوق العبور

 

- أسعار البلح السيوي تبدأ من 30 إلى 60 جنيهًا.

-  سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيهًا.

-  سعر بلح شامية يبدأ من 17 إلى 43 جنيهًا.

أسعار البلح في الأسواق 2024

- بلح إبريمي يبدأ سعره من 16 إلى 45 جنيهًا.

- سعر بلح مركابي من 19 ويصل إلى 60 جنيهًا.

- سعر البلح الأبيض غزال يصل من سعر 17 إلى 43 جنيهًا.

- أسعار بلح عينات تبلغ من 18 إلى 49 جنيهًا.

- أسعار بلح البان تبدأ من 17 إلى 43 جنيهًا.

- سعر بلح وردة يبدأ من 18 إلى 49 جنيهًا.

- يصل سعر بلح برتموته من 17 إلى 55 جنيهًا.

- بلغ بلح أسواني يبدأ من سعر 15 إلى 45 جنيهًا.

- بلح سكوتي يتراوح بين 17 إلى 55 جنيهًا.

- بلح جنديلة يبدأ من سعر 17 إلى سعر 55 جنيهًا.

- أسعار بلح قرن غزال تبدأ من 40 إلى 90 جنيهًا، وهو أغلى نوع في مصر.

أسعار البلح في الأسواق 2024

- أسعار التمور سكري مفتول الشروق لـ300 جنيه.

ـ أسعار تمور مجدول إكسترا لارج لينا فارمز 438.95 جنيه.

ـ بلغ سعر تمور مجدول إكسترا لارج لينا فارمز 500 جرام لـ224.95 جنيه.

ـ سعر تمور زين 1400 جرام لـ101.95 جنيه.

ـ أسعار تمور الجنيدي 2100 جرام بـ 184.95 جنيه.

ـ تمور مجدول تيمار 500 جرام سعرها 125 جنيهًا.

أسعار الياميش في الأسواق 2024

- كيلو عين الجمل بـ 280 جنيهًا. 

- كيلو الفول البلدي 48 جنيهًا

- الكركديه، يتراوح بين 200 و240 جنيهًا حسب النوع. 

- كيلو الفشار 60 جنيهًا.

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