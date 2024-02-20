المشدد 6 سنوات لمتهم حاز مواد مخدرة بحيازة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، عاملًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة، وسلاح ناري «كباس خرطوش» وطلقة لذات العيار، للدفاع عن تجارته الغير مشروعة بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تعود أحداث القضية ليوم 4 نوفمبر الماضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «مصطفى. إ. الـ» 30 عاما، عامل، مقيم بكفر الزقازيق البحري، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري «كباس خرطوش» للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 56 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري «كباس خرطوش» وطلقة لذات العيار للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.