مياه أسيوط: الاستعلام عن فاتورة المياه بالخط ساخن 125

بداية الشهر..

تمكن الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، من استحداث خدمة جديدة ضمن خدماته التى يقدمها للمواطنين من خلال الاتصال على 125 من أى تليفون للاستعلام عن الفاتورة، وتسجيل القراءة والتعرف على قيمة الفاتورة الشهرية فضلا عن مختلف الخدمات التى يقدمها مثل الرد على كافة استفسارات العملاء واستقبال شكواهم والسعى لحلها حتى يتم الحل الفعلى لها .



وأكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الخط الساخن يمثل القلب النابض لشركة مياه أسيوط فى تواصله مع العملاء على مدار الساعة للرد على استفساراتهم واستعلاماتهم المتعلقة بالخدمات التى تقدمها الشركة،كما أنه أسهل قناة اتصال يمكن التفاعل معها من بين قنوات التواصل المتاحة بالشركة.



وتبشر مياه أسيوط عملائها الكرام بأمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية وإمكانية التواصل مع الخط الساخن 125 وتسجيل القراءة الموجودة في العداد مع بداية كل شهر ميلادى حتى مرور أول عشرة أيام من نفس الشهر وبالتالي التمكن من تحديد قيمة الفاتورة وعدد الأمتار المستهلكة فضلا عن التخلص من مشكلات التراكمات للامتار غير المحاسب عليها.