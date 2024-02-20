جامعة الفيوم تكرم مدير عام رعاية الشباب لبلوغه للمعاش

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، حفل تكريم حسني الجارحي لبلوغه السن القانونية للمعاش، وذلك بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أحمد رشاد القائم بأعمال أمين عام الجامعة، و عمرو ماضي أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، وعدد من قيادات الجامعة ومديري العموم والإدارات ومنسوبي الجامعة، وذلك اليوم الثلاثاء .

وقدم الدكتور ياسر مجدي حتاته، الشكر والتقدير إلى "الجارحي" على جهوده خلال سنوات عمله بالجامعة، وسعيه الدائم إلى تطوير الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم.

وأشاد بالحب والاحترام والتقدير الذي يحظى به مدير عام رعاية الشباب من زملائه بالعمل، متمنيًّا له دوام التوفيق والنجاح في حياته القادمة.

احتواء المشاكل

وأكد الدكتور محمد فاروق الخبيري تميُّز حسني الجارحي بالوسطية في كافة الأمور، وقدرته على احتواء المشكلات وحسن التصرف بحكمة، مشيدًا ببصماته الواضحة في تطوير الإدارة العامة لرعاية الشباب، والتي تمثل إدارة مهمة ومحورية في الجامعات بشكل عام .

وأكد الدكتور عاصم العيسوي أن حسني الجارحي يتحلّى بالأخلاق الحميدة وحسن التعامل مع الآخرين، وحرصه الدائم على الانضباط والالتزام في الإدارة العامة لرعاية الشباب، كما عبَّر عن أمانيه لحسني الجارحي بدوام الصحة والعافية، وأن يبدأ حياة جديدة مستمتعًا بكافة بتفاصيلها.

وخلال كلمته أعرب حسني الجارحي عن فخره واعتزازه بتشريف رئيس الجامعة والسادة النواب لحفل التكريم، مقدمًا لهم كل الشكر والعرفان على حرصهم على حضور حفل التكريم، كما وجه الشكر والتقدير لجميع منسوبي الجامعة على حضورهم وشعورهم الراقي تجاهه.

على هامش الحفل قام رئيس الجامعة والنواب بتكريم حسني الجارحي، تقديرًا لمجهوداته خلال سنوات عمله بالجامعة.

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