كتائب القسام تفجر مبنى على رأس قوات خاصة إسرائيلية

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن انهيار مبنى على قوات خاصة إسرائيلية، بعد استهدافهم بقذيفة مضادة للتحصينات من قِبل كتائب القسام في حي الزيتون.

كما تواصل قوات الاحتلال حصار بلدة برقة شمال نابلس وتقتحم عشرات المنازل وتجري تحقيقات ميدانية.

فيما أطلقت طائرات الاحتلال نيران رشاشاتها وقنابل دخانية تجاه دوار الكويت على شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال وبشكل عنيف محيط مسجد صلاح الدين في حي الزيتون شرق غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال جنوب شرق دير البلح وشرق خان يونس.