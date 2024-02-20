عاجل
بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يصوت برفض مشروع وقف إطلاق النار في غزة تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى ريو دي جانيرو
الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كتائب القسام تفجر مبنى على رأس قوات خاصة إسرائيلية

كتائب القسام تفجر
كتائب القسام تفجر مبنى على رأس قوات خاصة إسرائيلية

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن انهيار مبنى على قوات خاصة إسرائيلية، بعد استهدافهم بقذيفة مضادة للتحصينات من قِبل كتائب القسام في حي الزيتون.

كما تواصل قوات الاحتلال حصار بلدة برقة شمال نابلس وتقتحم عشرات المنازل وتجري تحقيقات ميدانية.

فيما أطلقت طائرات الاحتلال نيران رشاشاتها وقنابل دخانية تجاه دوار الكويت على شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال وبشكل عنيف محيط مسجد صلاح الدين في حي الزيتون شرق غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال جنوب شرق دير البلح وشرق خان يونس.

مواد متعلقة

كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر كبيرة بخان يونس

جنود الإحتلال يتساقطون أمام هجمات كتائب القسام بخان يونس

حصاد عمليات كتائب القسام ضد الاحتلال اليوم الأربعاء

كتائب القسام تضرب قوة صهيونية راجلة في غزة وتُسقط 5 قتلى

عاجل.. كلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة .. مئة يوم وما كلت عزائم مجاهدينا
الجريدة الورقية