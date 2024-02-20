مهند مجدي رئيسًا لبعثة الأهلي في غانا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة إلى غانا غدًا الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدكتور مهند مجدي، على التنسيق مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات؛ لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ٦ نقاط وخلفه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني برصيد ٥ نقاط ثم ميدياما الغاني برصيد ٤ نقاط.