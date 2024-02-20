ندوة ورحلة تثقيفية لرفع الوعي الأثري لطلاب المدارس بالشرقية

تنظمها إدارة التراث الحضارى..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة رفع الوعى الأثرى لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم والتي تُساهم فى ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، وزيادة معرفتهم وارتباطهم بتراثها وتخريج جيل واعٍ قادر على المساهمة في بناء الوطن.

ومن جانبها أشارت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام، إلى استمرار فعاليات برنامج "تراثنا نحميه و نحييه" لتنمية الوعى الأثرى لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة بمدارس المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا، وذلك من خلال تنظيم ندوة ورحلة تثقيفية و تعليمية إلى منطقة آثار تل بسطا، حيث بدأت فعاليات البرنامج بمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الزقازيق وبلغ عدد الطلاب الحاضرين ١٠٠طالب وطالبة، وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج والذي يهدف إلى توعيتهم بأهمية هذه المواقع الأثرية واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعى المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن المحافظة تهتم بوضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، وتعميق وعى المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعريفهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الانتماء والولاء لديهم.

وفي هذا الإطار، قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للآثار المصرية والإسلامية، وقطاع المتاحف، وبالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم، وإدارة الوعى الأثرى بالمنطقة الأثرية بتل بسطا، وذلك لتنظيم أولى ندواتها غدًا لتنمية الوعى السياحى بالمواقع السياحية بالمحافظة للقرى ذات الإنتاج الحرفى الذى يمكن تأهيله واستغلاله لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، بقريتى كفر محمد جاويش والمشهدى لتوعية طلبة مدرستي كفر محمد جاويش الإعدادية وكفر المشهدي الابتدائية بتاريخ المحافظة العريق وإمكانياتها السياحية وكيفية التعامل مع السائحين وعرض المنتجات اليدوية لخلق فرص عمل بالخدمات ذات الصلة بصناعة السياحة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الورش الفنية لتوفير فرص الدعم الحقيقي للفنانين واستثمار مواهبهم الإبداعية الجادة والتعريف بها محلياً عبر المعارض وبرامج التبادل الثقافي وخاصة فن الرسم الذى يعتبر حاضنة ثقافية لهوية المجتمع، مما جعله فنًا شديد الأهمية بالنسبة لكل الشعوب والأمم التي تستطيع تجسيد وإبراز معالم وحضارات وتاريخ الأمم.

وفي سياق متصل أناب محافظ الشرقية المهندسة لبني عبد العزيز نائب المحافظ، لتفقد الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالاشتراك مع مؤسسة الفن والحياة ونقابة الفنانين التشكيليين بممشى الزقازيق السياحي، بمشاركة 52 فنانًا تشكيليًا من الشرقية والقاهرة والإسكندرية فضلاً عن فنانين سوريين ومن أبرزهم، الفنان محمد الأزهري والفنان محمد عبد الجليل والفنان مجدى خالد والفنانة غادة أبو سنة والدكتورة ولاء عبد العليم ، بالإضافة للفنانة الصينية راية حسين من أشهر فنانى رسم الخيول وبحضور الدكتور أسامة السروي أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين، والدكتور مصطفى غنيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفن والحياة، والدكتور احمد سامى خاطر مدير فرع ثقافة الشرقية، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، وذلك لرسم لوحات فنية تُسلط الضوء على معالم محافظة الشرقية السياحية والأثرية ورموزها التاريخية بخامات الأكريلك والألوان الزيتية لعرضها بمعرض الفنون التشكيلية المقام ضمن فاعليات "يوم الشرقية" في جولته الثانية بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة التاريخية يوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مدير مكتب الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، إلى أنه سيتم انتقاء الأعمال الفنية من إنتاج الورشة من خلال لجنة من أعضاء نقابة الفنانين التشكليين لعرضها بمعرض الفنون التشكيلية المقام ضمن فاعليات "يوم الشرقية " بجولته الثانية ،في نهاية الشهر الجاري والذى سيضم (معرض للمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية وورش حية ل(ورق البردى-كليم -عرائس خشبية) كما تم عرض لحرف (الخزف -الفخار - السجاد اليدوي - ريزن - كروشية) بالإضافة لمعرض للفنون يضم لوحات الفنية وصور الفوتوغرافية ومنحوتات تمثل اهم الشخصيات والأحداث التاريخية فضلاً عن عروض فنية وتراثية المميزة لمحافظة الشرقية بالاشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ، كما سيتم عرض فيديوهات لأهم الأحداث والشخصيات والمزارات والمنتجات التي تشتهر بها محافظة الشرقية.

وفى نهاية الورشة قدم الفنانين التشكيليين الشكر لمحافظ الشرقية لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الورشة الفنية بالممشى السياحى لعرض أعمالهم الفنية في معرض "يوم الشرقية" بشارع المعز بالقاهرة التاريخية.