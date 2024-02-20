تحصين 102 ألف رأس ماشية مواجهة أمراض الجلد العُقدي وجُدري الضأن

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العُقدي وجُدري الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 102 ألف و444 رأسًا، منها (79 ألف و616 من الأبقار، و22 ألفًا و828 من الأغنام والماعز، وذلك منذ انطلاق الحملة في 27 يناير الماضي وحتى 12 فبراير الجاري.

وكانت مديرية الطب البيطري بقيادة أحمد الجبالي قد أنهت استعداداتها لبدء الحملة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

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