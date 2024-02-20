بايرن ميونخ يضع أنطونيو كونتي ضمن قائمته

يسعى أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان لقيادة بايرن ميونخ بعدما بات المدرب توماس توخيل قريبا من الإقالة.

يعيش بايرن ميونخ تحت قيادة توماس توخيل فترة سيئة بسبب النتائج المتراجعة لتبدأ الشكوك حول إمكانية استمراره بعدما تلقى البافاري ثلاث خسائر متتالية في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني أمام فرق لاتسيو وباير ليفركوزن وبوخوم.

أشارت تقارير صحفية ألمانية أن وضع اكتر من أسم مرشح لقيادة بايرن ميونخ ويأمل كونتي في تدريب الفريق البافاري ويضعه أولوية بالنسبة له.

كما أن اسم جوزيه مورينيو طرح ضمن الأسماء المرشحة لتدريب بايرن ميونخ، لكن يشترط رحيل توخيل في الصيف المقبل، ويحرص المدرب البرتغالي على تلك الوظيفة، وبدأ يتعلم اللغة الألمانية بالفعل.

فيما صرح أنطونيو كونتي خلال الفترة الماضية أنه مازال لديه حلم التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا .