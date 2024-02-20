موظفو تويتر المفصولون في غانا يحصلون على مكافآتهم

قامت شركة X، التي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر، أخيرًا بدفع رواتب موظفيها الذين تم فصلهم من المقر الرئيسي للشركة في أفريقيا في أكرا، غانا.

وفي بيان صدر يوم الأحد، قالت وكالة Seven Seven، الشركة التي توفر التمثيل القانوني للموظفين، إنها "قادت بنجاح المفاوضات نيابة عن الموظفين السابقين في Twitter Ghana Ltd في سعيهم للحصول على تسوية عادلة ونفقات العودة إلى الوطن للموظفين الأجانب". ".

تم إقالة الموظفين السابقين في نوفمبر 2022، بعد استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في أكتوبر من ذلك العام وقراره اللاحق بخفض نصف القوى العاملة.

هدد الموظفون بإحالة X إلى المحكمة لعدم دفعهم مدفوعات الاستغناء عنهم المستحقة لهم.

لقد تم إعطاؤهم إشعارًا قبل أقل من شهر من فصلهم، ثم لم يتم دفع مدفوعات الاستغناء عنهم المستحقة لهم.

وبموجب قانون العمل الغاني، يجب أن يحصل الموظفون على رواتب زائدة عن الحاجة بعد إجراء مفاوضات مع المتضررين من الاستغناء عن العمالة.

وقالت وكالة Seven Seven: "هذه قاعدة مهمة في قانون العمل والتوظيف في غانا، وهي قاعدة تعمل على التخفيف من معاناة الموظفين التي يمكن أن تنتج عندما تنخرط الشركة في عمليات الاستغناء عن العمالة الجماعية".

العديد من الذين تم فصلهم لم يبقوا في وظائفهم سوى بضعة أشهر، بعد انتقالهم من البلدان المجاورة لتولي هذا المنصب.

وبحسب ما ورد أثرت معركة التعويضات التي تلت ذلك على صحتهم العاقلية وأوضاعهم المالية.

أدى قرار ماسك بإلغاء القوى العاملة إلى فقدان 6000 شخص لوظائفهم على مستوى العالم. وقال إن التقليص ضروري لخفض التكاليف.