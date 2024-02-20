شبرا للصناعات الهندسية تُنفذ مشروع مبنى الاختبارات الإلكترونية بجامعة جنوب الوادي

تنفذ شركة شبرا للصناعات الهندسية؛ إحدي شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مشروع مبنى الاختبارات الإلكترونية بجامعة جنوب الوادي فى قنا.

والتقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، وفد الشركة الذي ضم المهندسة دينا عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلي إدارات التعاقدات والمشروعات بالشركة.

نوه رئيس الجامعة، عن أهمية تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وأشاد بالتعاون بين الجامعة وشركة شبرا للصناعات الهندسية فى مبنى الاختبارات الإلكترونية.

رئيس الجامعة

وقال إن المبنى إضافة مهمة للمنظومة التعليمية بجامعة جنوب الوادى مؤكدًا متابعته اليومية لمعدلات الإنجاز فى المبنى.

وبينت المهندسة دينا عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية، حرص الشركة على تحقيق المستهدفات المطلوبة وفقًا للجدول الزمنى المحدد، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى فى إطار خطط التنمية الشاملة.

حضر المقابلة، عبدالرازق حسين القائم بعمل أمين الجامعة المساعد ومحمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.