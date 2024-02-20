محافظ الدقهلية يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الدكتور حسين خضير بشربين

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مدرسة الدكتور حسين خضير الثانوية المشتركة بقرية الأحمدية مركز شربين، بمناسبة بداية الفصل الدراسى الثاني؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، بحضور إبراهيم صابر رئيس مركز ومدينة شربين .

وقال محافظ الدقهلية، إن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة استهدفت تقديم كافة الخدمات لاهالينا في الريف المصري وفي المقدمة بناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات في جميع القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية، مؤكدًا أن الأمم والشعوب لم تبني الا بالتعليم فهو سلاح التقدم والرقي وبناء الحضارات فالتعليم هو سر بناء الدول القوية وبناء اقتصاد قوي فمنذ أن وجدت مصر وجد التعليم فالقدماء المصريين برعوا في العلوم والمعرفة .

ووجه المحافظ، مدير المدرسة بسرعة تنجيل ملعب المدرسه لممارسة الطلاب كافة الأنشطة الرياضية ، وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بسرعة تنجيل جميع ملاعب المدارس علي مستوي المحافظه بالتعاون مع المجتمع المدني .

وثمن دورالمجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة لتحسين مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في مختلف القري المصريه وبناء الإنسان المصري والاهتمام بالعملية التعليمية ليخرج لنا جيل واعي ومثقف يحمل راية مصر عالية خفاقة، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .