رفع 640 طن قمامة وأتربة بالدقهلية

أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وإحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصة ونبروه ودكرنس ومحلة الدمنة ومنية النصر والكردي، وبني عبيد وتمي الامديد والمطرية والجمالية والمنزلة وميت سلسيل.

وأكد مختار، أنه تم رفع 460 طن قمامة و80 طن أتربة و100 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقة المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، أنه بمشاركة أحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافة فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وبإشراف نوابهم حيث تم الاستعانة بعدد (128) معدة نظافة ما بين لوادر وسيارات قلاب حمولة 25 طنًا و20 طنًا و10 أطنان و5 أطنان وسيارات مكابس ولودر زاحف ومكانس وسيارات مياه، وتم تكليف عدد 314 عامل نظافة علي مدار (3)، ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخلية والعزب بمدينة المنصورة حيث تم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش، وقناة السويس والعبور وبالطريق الدائري وتم ترميم أرصفة شارع الجمهورية وإنشاء رصيف في الجزيرة الوسطي بشارع سكة سندوب وتم تقليم أشجار محيط إدارة مرور الدقهلية وشارع عبد السلام عارف وامتداد شارع سعد زغلول والحدائق العامة بشارع الجيش وحديقة عروس النيل وشجرة الدر وتم غسيل أرصفة شارع قناة السويس وشارع الجيش واستمرت أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع المشاية والجمهورية وعبدالسلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة وشارع بوابة توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكة سندوب ومنطقة سندوب والمجزر والترعة وآداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكة الجديدة والسكة القديمة ومشعل والنخلة والثانوية والمدير والبدالة والدراسات وشارع عبده معروف وقناه السويس وشارع سعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشارع فخر الدين خالد وشارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبة عقل وعزبة الشال والثلاجة وأسفل كوبري سندوب وأسفل كوبري الجامعة وشارع محمود شاهين وشارع الخلطة الأسفلتية والسيد سليم.

وشدد على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول.