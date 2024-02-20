تطورات حالة محمد منير الصحية بعد حفل "ليالي سعودية مصرية"

أثار الكينج محمد منير حالة من القلق لدى جمهوره بعد ظهوره بالجبيرة في ذراعه الأيسر، في حفل “ليالي سعودية مصرية”، والذي أصر على إحيائها رغم الإصابة.

د. نيفين الكيلاني: محمد منير أصر على التواجد بالحفل رغم إصابته

وفي هذا الصدد تحدثت وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، عن سبب إصابته وتطوراتها، قائلة:" أصيب محمد منير أثناء تواجده في الأوبرا لاتمام “البروفات" الخاصة بالحفل بعد سقوطه على درج الأوبرا وذهب سريعًا إلى المستشفى لوضع الجبيرة على ذراعه، وأصر على حضوره للحفل".

وأضافت" مافعله منير هو قمة الالتزام الفني وشعوره بالمسئولية تجاه جمهوره، أتمنى له الشفاء من قلبي وآدام الله عليه نعمة الإبداع".

غنى محمد منير “علموني عينيكي، أنا بعشق البحر”، وتوجه بشكرٍ خاص لجميع القائمين على الحفل على رأسهم وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني ورئيس الأوبرا المصرية د. خالد داغر ورئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

تضمن الأمسية الأولى من “ليالي سعودية مصرية” مشاركة مميزة من الفنان ماجد المهندس ومفاجأة الحفل الموسيقي الكبير عمر خيرت والفنانة ريهام عبد الحكيم.

نجوم الفن في ليالي سعودية مصرية

شهد الحفل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنانة القديرة يسرا، عمرو دياب، نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، محمد فؤاد، المنتج محسن جابر، مصطفى قمر، اسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبد العزيز.

أقيمت الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، والتي أجريت داخل أحدى الغرف بالأوبرا.

ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية

تقام “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية.