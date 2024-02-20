محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التنمية الدولية الكندي

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أحمد حسين، وزير التنمية الدولية الكندي والوفد المرافق له، في مطار العريش الدولي حلال زيارته للمحافظة، وذلك في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

ورحب المحافظ بالوفد الكندي على أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل الي المحافظة، وإدخالها الي قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

وأكد المحافظ علي قيام المحافظة باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3

مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

أضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل الي شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وإدخالها تباعًا الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

أعلن المحافظ عن إقامة منطقة لوجستية في مدينة رفح المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة لسكان قطاع غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة في مدينة العريش وعلى الطرق المؤدية لرفح، بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

بدوره أكد وزير التنمية الدولية الكندي علي أن هذه الزيارة تعد الثالثة لمصر، حيث شارك في "قمة القاهرة للسلام"، في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، بجانب زيارته للقاهرة في 8 نوفمبر الماضي بهدف تعميق العلاقات الثنائية، كجزء من العمل المستمر بشأن الوضع في غزة، لافتا الي أن زيارته الي محافظة شمال سيناء ستتضمن تفقد مخازن المساعدات في مدينة العريش وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام وزيارة معبر رفح البري.