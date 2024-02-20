الدقهلية تواجة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، بكافة أشكالها، مؤكدًا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع مختار، تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن تمي الامديد والمنزلة ونبروه لإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وقال المحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة تمي الامديد، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازله اعمدة بالدور الثالث العلوي بقرية الربع علي مساحة 120 متر مربع وذلك بالمخالفة لقانون البناء الموحد119 لسنه 2008 وتمت الازاله في المهد علي نفقة المخالف كما تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية ببناء عدد 2مقبرة بقرية الميهى على التابعة لقرية السمارة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المهندس سيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه مخالفة لصب سقف بالدور الأول العلوى بالصراط وكذا فك شده خشبيه مخالفة تمهيدا لصب سقف الدور الأول علوي بقريه الدقانوه الجديده التابعة للوحده المحليه بالعمارنه كما تم ايقاف اعمال بناء مخالف عبارة عن حوائط واعمدة خرسانية مخالفة بالدور الثالث العلوى بحى السلام بالمنزلة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه، أنه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز، والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، مشددة على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة..