التوزيع‭ ‬الخارجى‭ ‬انتعاشة‭ ‬كبيرة‭ ‬لصناعة‭ ‬السينما‭.. ‬أم‭ ‬جرس‭ ‬إنذار‭ ‬لعودة‭ ‬أفلام‭ ‬المقاولات‭؟

طارق‭ ‬الشناوى‭: ‬التوزيع‭ ‬الخارجى‭ ‬صاحب‭ ‬الفضل.. ‬ والجميع‭ ‬ينفذ‭ ‬بمنهج‭ ‬واحد

فى‭ ‬البداية‭ ‬قال‭ ‬الناقد‭ ‬طارق‭ ‬الشناوى‭: ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬نشاط‭ ‬السعودية‭ ‬وافتتاحها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬عرض‭ ‬سينمائى‭ ‬مع‭ ‬ترحيب‭ ‬كبير‭ ‬بالفيلم‭ ‬المصرى‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الأفلام‭ ‬المطروحة،‭ ‬ولذلك‭ ‬أتصور‭ ‬أن‭ ‬يتخطى‭ ‬عدد‭ ‬الاعمال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬أعمال‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭ ‬التى‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬عملا‭ ‬جديدا،‭ ‬ولكن‭ ‬أتصور‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬الأعمال‭ ‬الجديدة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لـ60‭ ‬فيلما،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬المنتج‭ ‬أصبح‭ ‬لديه‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬الربح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السعودية‭ ‬التى‭ ‬رحبت‭ ‬كثيرا‭ ‬لعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬المصرى‭ ‬وأصبح‭ ‬يعود‭ ‬على‭ ‬المنتج‭ ‬بأموال‭ ‬طائلة‭. ‬

وعن‭ ‬فشل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬مثل‭ ‬يسرا‭ ‬وهالة‭ ‬صدقى‭ ‬وشريف‭ ‬منير‭ ‬وخالد‭ ‬الصاوى،‭ ‬قال‭: ‬اعمال‭ ‬هؤلاء‭ ‬النجوم‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬سرعة‭ ‬فى‭ ‬تنفيذها‭ ‬وهذه‭ ‬السرعة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬فى‭ ‬صالح‭ ‬النجوم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لتواجد‭ ‬ازمة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النص،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الافلام‭ ‬التى‭ ‬حققت‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬مثل‭ ‬فيلم‭ ‬رحلة‭ ‬404،‭ ‬الذى‭ ‬اهتم‭ ‬بالسيناريو‭ ‬ويمتلك‭ ‬مخرجًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬استطاع‭ ‬توظيف‭ ‬النجوم‭ ‬والنص‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭. ‬

وعن‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬لفيلم‭ ‬‮«‬الحريفة‮»‬‭ ‬وتصدره‭ ‬للإيرادات،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬الحريفة‮»‬‭ ‬يخاطب‭ ‬اكبر‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬واستطاع‭ ‬مخاطبتهم‭ ‬ولفت‭ ‬انتباههم،‭ ‬ولذلك‭ ‬وجد‭ ‬الجمهور‭ ‬افكاره‭ ‬امامه‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭. ‬

وتابع‭ ‬الشناوى‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬المنتجين‭ ‬سيعود‭ ‬بمصطلح‭ ‬افلام‭ ‬المقاولات،‭ ‬لان‭ ‬المصطلح‭ ‬نفسه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬متواجدًا،‭ ‬وأصبح‭ ‬الجميع‭ ‬يعمل‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعماله‭ ‬ويحقق‭ ‬ربحًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭ ‬بالخارج،‭ ‬ولذلك‭ ‬المصطلح‭ ‬نفسه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬متواجدًا‭. ‬



وتحدثت‭ ‬الناقدة‭ ‬ماجدة‭ ‬موريس،‭ ‬وقالت‭: ‬هناك‭ ‬مواسم‭ ‬تعتبر‭ ‬الأكثر‭ ‬رواجا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجمهور،‭ ‬خاصة‭ ‬مواسم‭ ‬الاجازات‭ ‬والاعياد،‭ ‬ويأتى‭ ‬من‭ ‬ضمنهما‭ ‬موسم‭ ‬اجازة‭ ‬نصف‭ ‬العام،‭ ‬الذى‭ ‬تذهب‭ ‬خلاله‭ ‬العائلة‭ ‬للسينما‭ ‬بسبب‭ ‬الإجازة،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬نشاط‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لافتتاح‭ ‬دور‭ ‬عرض‭ ‬جديدة‭ ‬واستقطابها‭ ‬للاعمال‭ ‬المصرية‭ ‬سبب‭ ‬كبير‭ ‬فى‭ ‬نشاط‭ ‬المنتجين‭ ‬وطرح‭ ‬عدد‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬الأفلام،‭ ‬فالسعودية‭ ‬حاليا‭ ‬هى‭ ‬صاحبة‭ ‬النشاط‭ ‬الاكبر‭ ‬فى‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬العرض‭ ‬الجديدة،‭ ‬ولكن‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬مازال‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬صناعة‭ ‬كم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الاعمال‭ ‬السينمائية‭ ‬الجديدة،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬حقبة‭ ‬الخمسينيات‭ ‬والستينيات‭ ‬فى‭ ‬السينما‭ ‬المصرية،‭ ‬فوقتها‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬الأعمال‭ ‬الجديدة‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬عمل‭ ‬جديد‭. ‬

وعن‭ ‬فشل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬فى‭ ‬المنافسة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم،‭ ‬قالت‭: ‬المشكلة‭ ‬تتبلور‭ ‬عند‭ ‬المنتج،‭ ‬فجميع‭ ‬المنتجين‭ ‬يريدون‭ ‬تقديم‭ ‬اعمال‭ ‬كوميدية‭ ‬خفيفة‭ ‬بدون‭ ‬مضمون‭ ‬تعرض‭ ‬بالخارج‭ ‬وتأتى‭ ‬بربح،‭ ‬بدون‭ ‬النظر‭ ‬للمحتوى‭ ‬الفنى‭ ‬الذى‭ ‬يقدمه‭ ‬الفيلم،‭ ‬ولذلك‭ ‬حقق‭ ‬فيلم‭ ‬‮‬رحلة‭ ‬404‮‬‭ ‬نجاحًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لأنه‭ ‬فيلم‭ ‬ذو‭ ‬مضمون،‭ ‬يجذب‭ ‬المشاهد‭ ‬الذى‭ ‬يجلس‭ ‬امامه،‭ ‬وهنا‭ ‬استطاع‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاختلاف‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المعروض‭. ‬

وأضافت‭: ‬نجاح‭ ‬‮«‬الحريفة‮»‬‭ ‬منطقى‭ ‬للغاية‭ ‬لأنه‭ ‬اهتم‭ ‬بالموضوع‭ ‬الرائج‭ ‬وراهن‭ ‬على‭ ‬أحلام‭ ‬الشباب،‭ ‬فنجح‭ ‬فى‭ ‬استقطاب‭ ‬اكبر‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الجمهور،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الفكر‭ ‬السائد‭ ‬حاليا‭ ‬لمعظم‭ ‬الأعمال‭ ‬الجديدة‭ ‬وهو‭ ‬السير‭ ‬مع‭ ‬الرايجة‭. ‬

أما‭ ‬الناقد‭ ‬خالد‭ ‬محمود‭ ‬فأعرب‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالانتعاشة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التى‭ ‬تشهدها‭ ‬صناعة‭ ‬السينما،‭ ‬وقال‭: ‬المنتج‭ ‬اصبح‭ ‬لديه‭ ‬حالة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الاطمئنان‭ ‬والثقة‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلى‭ ‬فقط‭ ‬ولكن‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخارجى،‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬الفيلم‭ ‬المصرى‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬فى‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬فأصبح‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬اى‭ ‬قلق‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬اعطى‭ ‬حافزًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للعمل‭ ‬والإنتاج‭. ‬



وأضاف‭: ‬التوزيع‭ ‬الخارجى‭ ‬ايضا‭ ‬اضاف‭ ‬تنوعًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬فى‭ ‬محتوى‭ ‬الأعمال‭ ‬المعروضة،‭ ‬وهذا‭ ‬عنصر‭ ‬جذب‭ ‬كبير‭ ‬للجمهور،‭ ‬فهناك‭ ‬نوعيات‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬الاعمال‭ ‬كان‭ ‬يتخوف‭ ‬المنتج‭ ‬والفنان‭ ‬من‭ ‬تقديمها‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬فى‭ ‬السوق‭ ‬المحلى،‭ ‬ولكن‭ ‬حاليا‭ ‬اصبح‭ ‬التوزيع‭ ‬الخارجى‭ ‬يستطيع‭ ‬التعويض‭ ‬وتحقيق‭ ‬الربح‭. ‬

وتابع‭ ‬خالد‭ ‬محمود‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬اتمنى‭ ‬ايضا‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬كمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬المعروضة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬‭ ‬كيف‮»‬،‭ ‬لان‭ ‬المحتوى‭ ‬هام‭ ‬للغاية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬ننظر‭ ‬للربح‭ ‬المادى‭ ‬فقط،‭ ‬لان‭ ‬النجاح‭ ‬التجارى‭ ‬ليس‭ ‬معيارًا‭ ‬كافيًا‭ ‬عن‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬الفنى‭. ‬

وعن‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬ايرادات‭ ‬فى‭ ‬دور‭ ‬العرض‭ ‬المصرية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الاسماء‭ ‬الكبيرة‭ ‬مثل‭ ‬يسرا‭ ‬وهالة‭ ‬صدقى‭ ‬وشريف‭ ‬منير‭ ‬وخالد‭ ‬الصاوى،‭ ‬قال‭: ‬بعض‭ ‬النجوم‭ ‬المشاركين‭ ‬فى‭ ‬موسم‭ ‬اجازة‭ ‬نصف‭ ‬العام‭ ‬السينمائى‭ ‬لم‭ ‬يحالفهم‭ ‬التوفيق‭ ‬فى‭ ‬اختيار‭ ‬اعمالهم‭ ‬السينمائية،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬الأخذ‭ ‬فى‭ ‬الإعتبار‭ ‬ان‭ ‬مقاييس‭ ‬النجاح‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬السينما‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬مقاييس‭ ‬النجاح‭ ‬فى‭ ‬الدراما‭. ‬



وعن‭ ‬امكانية‭ ‬ظهور‭ ‬افلام‭ ‬المقاولات‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬قال‭: ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مانع‭ ‬من‭ ‬ظهورها‭ ‬مجددا،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬الأعمال‭ ‬الجادة،‭ ‬فهذا‭ ‬هو‭ ‬التنوع‭ ‬الطبيعى‭ ‬فى‭ ‬سوق‭ ‬السينما،‭ ‬ولكن‭ ‬بالطبع‭ ‬نرفض‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬افلام‭ ‬المقاولات‭ ‬هى‭ ‬من‭ ‬تتصدر‭ ‬المشهد‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬لان‭ ‬هناك‭ ‬نجومًا‭ ‬كبارًا‭ ‬يعملون‭ ‬ويجتهدون‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تقديم‭ ‬سينما‭ ‬حقيقية‭ ‬مثل‭ ‬الفنانة‭ ‬منى‭ ‬زكى‭ ‬فى‭ ‬فيلمها‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬‭ ‬رحلة‭ ‬404‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬حقق‭ ‬نجاحًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬وقدم‭ ‬سينما‭ ‬حقيقية‭. ‬

اما‭ ‬الناقد‭ ‬الفنى‭ ‬محمد‭ ‬عدوى،‭ ‬فقال‭: ‬لا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬فتح‭ ‬اسواق‭ ‬جديدة‭ ‬لعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬الخارج‭ ‬حقق‭ ‬انتعاشة‭ ‬كبيرة‭ ‬لصناعة‭ ‬السينما‭ ‬وشجع‭ ‬المنتجين‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬وصناعة‭ ‬افلام‭ ‬جديدة،‭ ‬ولكن‭ ‬اتمنى‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مؤثرة‭ ‬بشكل‭ ‬سلبى‭ ‬على‭ ‬المحتوى‭ ‬الفنى‭ ‬الذى‭ ‬نقدمه؟،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتكرر‭ ‬تجربة‭ ‬افلام‭ ‬المقاولات‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وتتفشى‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.‬

وأضاف‭: ‬السوق‭ ‬الخارجى‭ ‬شجع‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬ومؤكد‭ ‬هى‭ ‬خطوة‭ ‬ايجابية‭ ‬ولكن‭ ‬لابد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬ميلادًا‭ ‬لاعمال‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الابداع‭ ‬والسينما‭ ‬الحقيقية‭ ‬التى‭ ‬تخدم‭ ‬الجمهور‭. ‬

وعن‭ ‬فشل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬ايرادات‭ ‬خلال‭ ‬الموسم،‭ ‬قال‭: ‬هالة‭ ‬صدقى‭ ‬ارادت‭ ‬استغلال‭ ‬نجاح‭ ‬شخصيتها‭ ‬فى‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬جعفر‭ ‬العمدة‮»‬‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬العودة‭ ‬للسينما،‭ ‬وهذا‭ ‬قرار‭ ‬خاطئ‭ ‬للغاية‭ ‬لان‭ ‬السينما‭ ‬تختلف‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬الدراما،‭ ‬اما‭ ‬يسرا‭ ‬فكانت‭ ‬فى‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬جلدها،‭ ‬لان‭ ‬الجمهور‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يريد‭ ‬رؤيتها‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬القالب‭ ‬من‭ ‬الادوار‭ ‬والسيناريو،‭ ‬فكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬هى‭ ‬عدم‭ ‬ذهاب‭ ‬الجمهور‭ ‬للعمل‭ ‬لانه‭ ‬مخالف‭ ‬لثقافتهم‭ ‬وميولهم،‭ ‬اما‭ ‬شريف‭ ‬منير‭ ‬وخالد‭ ‬الصاوى‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬كونهم‭ ‬نجوم‭ ‬كبار‭ ‬ولكنهم‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬تحمل‭ ‬مسئولية‭ ‬فيلم،‭ ‬وجذب‭ ‬انتباه‭ ‬الجمهور،‭ ‬لان‭ ‬النجاح‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬كاملة‭ ‬و«الحريفة‮»‬‭ ‬للموسم،‭ ‬قال‭: ‬الفيلم‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬بأفكار‭ ‬عصرية‭ ‬وسيناريو‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬ولذلك‭ ‬نجح‭ ‬فى‭ ‬جذب‭ ‬فئة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجمهور،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يفعله‭ ‬النجوم‭ ‬احمد‭ ‬زكى‭ ‬وعادل‭ ‬امام،‭ ‬كانوا‭ ‬يجعلون‭ ‬الناس‭ ‬يشاهدون‭ ‬انفسهم‭ ‬وافكارهم‭ ‬على‭ ‬الشاشة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬المنتج‭ ‬طارق‭ ‬الجناينى‭ ‬اثبت‭ ‬موهبته‭ ‬فى‭ ‬توظيف‭ ‬الوجوه‭ ‬الجديدة‭ ‬لصالح‭ ‬الفيلم‭.‬