تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البارسا لمواجهة نابولي، المقرر لها غدا الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تواجد جواو فيليكس وسيرجي روبيرتو في القائمة لفريق برشلونة بعد تعافي اللاعبين من الإصابة.

قائمة برشلونة لمباراة نابولي:



مارك تير شتيجن - جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - جول كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كاسادو - كوبارسي - مارك جويو - فورت- كريستينسن - فيرمين لوبيز - روميو - فيتور روكي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان.

وصعد برشلونة إلى ثمن النهائي ليواجه نابولي بعد صدارة مجموعته بدوري الأبطال، فيما تأهل أبناء الجنوب من مقعد الوصيف خلف ريال مدريد.