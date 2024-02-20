ندوة دينية للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بنادي النجع المستجد بطما

نظم نادي النجع المستجد الرياضي التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة طما ندوة دينية للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج والأحداث التي عاشها سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ومدى الاستفادة من أحداثها بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وضمن الخطة الداخلية للنادي .

وتهدف الندوة إلى الاحتفال بذكري الإسراء والمعراج وزيادة الوعي لدى الأعضاء عن هذه الرحلة والمعجزات التي حدثت مع رسول الله صل الله عليه وسلم خاصة وأنها جاءت تكريما له بعد عام الحزن الذي عاشه .

وأشاد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بدور الأندية الرياضية في رفع الوعي الديني لدى الأعضاء والاحتفال بالمناسبات الدينية بجانب الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المختلفة .

وفي ذات السياق نفذ مركز شباب عرابة ابيدوس التابعة لإدارة شباب البلينا جنوب محافظة سوهاج ندوة دينية عن الإسراء والمعراج ضمن الخطة الداخلية للمركز.

وتهدف الندوة الدينية إلى الاحتفال والاحتفاء بذكرى الإسراء والمعراج وزيادة الوعي لدى الأعضاء عن هذه الرحلة والأحداث التي شاهدها رسول الله صل الله عليه وسلم بداية من رحلة الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى وصلاته إماما بالرسل والأنبياء وكذلك صعوده إلى السموات ولقائه بأولي العزم من الأنبياء والمرسلين حتى وصوله إلى سدرة المنتهى.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن دور الوزارة كبير جدا في رفع الوعي الديني لدى الشباب والطلائع والنشء أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية.