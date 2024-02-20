إصابة 12 شخص فى حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم
أصيب 12 مواطن في حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية، بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية، بمدخل عزلة بشير بالطريق الدائري بمدينة الفيوم ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة12 مواطن، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
تأجيل محاكمة
ومن جهه اخرى قررت محكمة جنايات الفيوم -الدائرة الثامنه - برئاسة المستشار طلعت قنديل وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد ، و أسامه محمد جاد ، ووكيل نيابه أحمد طارق حسين ، و سكرتير تنفيذي محمد أحمد عابد وأمين سر صالح كيلاني، تأجيل محاكمة ثلاثه أشقاء لاتهامهم بقتل شاب، إثر نشوب خلافات بينهم بسبب لهو الأطفال، لجلسه الخميس المقبل القادم ، لسماع مرافعه هيئة الدفاع عن المتهمين
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 14875 لسنة 2023 جنح مرکز أبشوای، أن المتهمين أحمد قطب عبدالسلام محمد - محبوس، 36سنه، ومحمد قطب عبدالسلام محمد، محبوس، 49 سنه، وعبدالسلام قطب عبدالسلام محمد محبوس 34سنة، وقطب عبدالسلام محمد العمري ،81 سنة مخلي سبيله وجميعهم مقيمين بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم بأن المتهمين من الأول للثالث قتلوا المجني عليه، "احمد بكري عبد الحميد محمد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء.
واضاف أمر الإحاله أن المتهمين عمدوا اليه في المكان والزمان الذي ايقنوا سلفا بتواجده فيه، وما إن ظفروا به بأرضه الزراعية، حتي أشهر المتهم الأول سلاحا ناريا، وأطلق عيارا ناريا صوبه، قاصدا إزهاق روحه، اثناء تواجد المتهمين الثاني والثالث، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت لوفاته علي النحو المبين.
وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته وأحرازه.