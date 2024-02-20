إصابة 12 شخص فى حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم

أصيب 12 مواطن في حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية، بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية، بمدخل عزلة بشير بالطريق الدائري بمدينة الفيوم ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة12 مواطن، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تأجيل محاكمة