تكريم الدكتور ياسر عبدالله لحصوله على الدكتوراة بعنوان تسويق خدمات السكة الحديد ودورها في زيادة الموارد

حصل الدكتور ياسر عبدالله على الدكتوراة من كلية الدراسات العليا بالاكاديية البحرية "بعنوان تسويق خدمات السكة الحديد ودورها في زيادة الموارد الاقتصادية بدراسة تطبيقية علي الهيئة القومية لسكة الحديد ".

واقيم حفل تكريم بأحد الفنادق الكبرى والذي تم خلال تكريم الدكتور ياسر عبدالله لحصوله على الدكتوراة .

ووجه الدكتور ياسر عبدالله الشكر للمهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والاستاذ هشام عبدالواحد نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المالية ورئيس للجنة النقل بالبرلمان المصري

كما وجه الشكر والتقدير للدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي حفاوة الاستقبال لرئيس الهيئة والنائب .

كان قد كرم المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الدكتور ياسر عبدالله لحصوله على درجة الدكتوراة.