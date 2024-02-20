انطلاق أعمال المنتدى السعودي للإعلام بمشاركة 2000 خبير

افتتح سلمان الدوسرى وزير الإعلام السعودى اليوم المنتدى السعودى للإعلام الذى بدأ أعماله بالرياض بمشاركة 1500 خبير يمثلون 80 جهه إعلاميه من مختلف أنحاء العالم.



يتضمن المنتدى 30 جلسه حواريه و 25 ورشة عمل متخصصه تناقش التوجهات الإعلاميه المستقبليه.



يناقش المنتدى دور وسائل الإعلام فى ظل المتغيرات والإبتكار ات والطريق نحو المستقبل بالإضافة إلى تطوير الإعلام فى ظل الذكاء الإصطناعى وكيفية مواجهة التحديات فى إدارة الإعلام العابر للقارات. كما يناقش المنتدى التحالفات والإندماجات فى عصر الإعلام الجديد الذى يتشكل بسرعه هائله.