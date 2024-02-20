الخميس: وزيرة الهجرة تلتقى النماذج الناجحة من الشباب فى الفيوم

تزور السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج محافظة الفيوم يوم الخميس القادم، تقوم خلالها برفقة الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم بتفقد المدرسة الفندقية فى دمو وتفقد القافلة الطبية لمؤسسة صناع الخير فى دمو وزيارة المركز المصرى الالمانى للوظائف والهجرة فى مقر جمعية صلاح الدين .

وتتوجه عقب ذلك الى نادى محافظة الفيوم لمشاهدة عرض انشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ضمن مبادرة "مراكب النجاة" وعرض انشطة المجلس القومى ضمن المبادرة .كما تلتقى مع عدد من الشباب والسيدات ورائدات المجلس القومى للمرأة ,وتكريم النماذج الناجحة من الشباب.

من جهه اخرى وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص للشباب والفتيات، وكذا توفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً من الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، و جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، و هناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، والدكتور شريف غبريال مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالفيوم، و ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، و محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، و سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، وممثلي مؤسسة "مصر الخير"، وجمعيات "صلاح الدين الأيوبي"، و "بوابة معاً للخير"، و"صناع الحياة"، و"رسالة"، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية الصحة والسكان، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير جلسات التخاطب والعلاج الطبيعي لشاب معاق، مع توفير كرسي متحرك له بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، فضلاً عن توفير كرسي متحرك آخر لسيدة مسنة تعانى من أمراض مزمنة ولا تستطيع الحركة، مع توفير العلاج اللازم لها، وتوفير العلاج اللازم لعدد 3 أطفال لسيدة معيلة يعانى أحدهم من ضمور بالمخ، ويعانى الآخرين من أمراض بالكلى، بجانب إجراء الفحوص الطبية لسيدة تعانى من آلام بالعمود الفقرى وتوفير العلاج اللازم لها، إضافة لتوفير العلاج اللازم لسيدة تعاني من تضخم بالكبد، وسرعة عمل القومسيون الطبي لشاب مصاب بكسور بأحد الساقين لبيان نسبة العجز لبحث إمكانية منحه معاش "تكافل وكرامة".

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