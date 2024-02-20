أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

يهتم الكثير بمتابعة أهم مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 فى الدوريات الكبرى، أبرزها في دوري أبطال أوروبا بمباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد، ومباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

إنتر ميلان X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

آيندهوفن X بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X برينتفورد – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كاواساكي فرونتال X شاندونج تايشان – الساعة 10 صباحا على قناة beIN SPORTS AFC

بوهانج ستيلرز X جيونبك هيونداي – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN SPORTS AFC

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة

الكهرباء العراقي X العهد اللبناني – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS AFC

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيراميكا X الجونة - الساعة 4 عصرا على قناة ON time sport 1

الداخلية X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة ON time sport 2

المصري البورسعيدي X بلدية المحلة – الساعة 7 مساء على قناة ON time sport 1