حلمي طولان: التدريب علم مختلف.. ومراحل التكوين تحتاج لتعامل خاص

قال حلمي طولان، نجم الزمالك السابق أن التدريب علم مختلف ومرتبط بعلوم أخرى، ولابد من توافر 3 عناصر أساسية من أجل إدراك العلم وتقديم مردود جيد في أرض الملعب.

وقال حلمي طولان في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قناة المحور: "التدريب عقلية مختلفة وعلم مرتبط بـ 7 علوم آخرى، وإن لم تكن دارسًا لتلك النقاط لن تتمكن من الوصول لعلم التدريب".

وتابع: "لابد من تواجد 3 عناصر في المدرب على الترتيب أولهم الموهبة، والفلسفة والرؤية الفنية، وكيفية ترسيخ تلك النقط بالعلم، بالإضافة إلى شخصيتك التي تستطيع أن تفرضها مع اللاعبين".

وأكمل:"أنا محاضر في الاتحاد الأفريقي، وحصلت على الدورة في الإسماعيلية، وتواجدت مع فينجادا وكيروش لمدة شهر مع المنتخب الأولمبي البرتغالي، وأخبروني بوضع أفضل المدربين علميًا ونفسيًا في مراحل التكوين لكي نتمكن من إخراج أجيال جيدة من التأسيس".