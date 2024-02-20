أسعار النفط اليوم.. برنت يصعد إلى 83.56 دولار للبرميل

سجلت أسعار خام برنت ارتفاعا طفيفا عند التسوية بعد جلسة مختصرة اليوم الإثنين، إذ عوضت بوادر ضعف الطلب أثر المخاوف المستمرة حيال الإمدادات والناجمة عن التوتر في الشرق الأوسط.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إن أسواق النفط شهدت أحجام تداول أقل من المعتاد بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة. كما جاءت تسوية العقود الآجلة لخام برنت في وقت مبكر عن المعتاد بسبب العطلة.

وفقا لرويترز، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات مسجلة 83.56 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس/آذار، التي ينتهي أجلها غدا الثلاثاء ولن تكون لها تسوية اليوم، 30 سنتا إلى 79.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1843 بتوقيت غرينتش.

وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان 11 سنتا إلى 78.35 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت نحو 1.5% ولخام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي مما يعكس زيادة خطر اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.

ومما حد من تلك المكاسب، تباطؤ توقعات الطلب من وكالة الطاقة الدولية وارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف حيال التضخم.

وتفاقمت المخاوف بشأن الطلب يوم الجمعة عندما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة "للصبر" فيما يتعلق بتوقعات خفض أسعار الفائدة.

ولا تزال الأسواق تترقب اتجاه الطلب من الصين بعد عودة البلاد من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا.

أدى الحد من مكاسب النفط إلى تباطؤ توقعات الطلب من وكالة الطاقة الدولية وزيادة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين في يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من التضخم ورفع الدولار.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية، لمدة 5 أسابيع متتالية كما زاد قليلا اليوم الإثنين. ويجعل ارتفاع العملة الأمريكية النفط المقوم بها أقل جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، مما يؤثر سلبا على الطلب.