الزمالك يفوز على طلائع الجيش في دوري الطائرة
فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة الأولى لدور الثمانية لبطولة الدوري.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:
25/18
18/25
25/19
27/25
من المقرر أن يلتقي الزمالك يوم الأربعاء مع طلائع الجيش في ثاني مباريات دور الثمانية على صالة اتحاد الشرطة .
ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً ، ومحمد عبدالمنعم مدرباً عاماً ، ومحمد علي مدرباً ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.