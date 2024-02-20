الزمالك يفوز على طلائع الجيش في دوري الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة الأولى لدور الثمانية لبطولة الدوري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/18

18/25

25/19

27/25

من المقرر أن يلتقي الزمالك يوم الأربعاء مع طلائع الجيش في ثاني مباريات دور الثمانية على صالة اتحاد الشرطة .

ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً ، ومحمد عبدالمنعم مدرباً عاماً ، ومحمد علي مدرباً ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.