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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على طلائع الجيش في دوري الطائرة

فريق الزمالك للكرة
فريق الزمالك للكرة الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة  بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة الأولى لدور الثمانية لبطولة الدوري.

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مدير الكره يسبق بعثة الزمالك إلى الجزائر

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/18
18/25
25/19
27/25

من المقرر أن يلتقي الزمالك يوم الأربعاء مع طلائع الجيش في ثاني مباريات دور الثمانية على صالة اتحاد الشرطة .

ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً ، ومحمد عبدالمنعم مدرباً عاماً ، ومحمد علي مدرباً ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.

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