"النور جه وكوميديا "الأيام السبعة" في ثقافة الإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات اليوم الثالث الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح لفرعي الاسماعيلية والسويس ، المنفذ بفرع ثقافة الاسماعيلية.

وشهد مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية، عرضين مسرحيين الأول “النور جه”، تأليف وسينوغرافيا واخراج عبد الله الورداني، تدور احداث العرض في اطار كوميدى ارتجالي استعراضي غنائي في بروفات مسرح بين المخرج والمنتج والممثلين.

تمثيل محمود نوح، كريم عبد السلام، عبدالله الشريف، بسمه اسامة، عبدالله عادل، اسراء عيسي، عبدالله ياسر، احمد عادل جلال، سيف محمد، ليلي البنا، ايه خليفه، فجر خالد، جنه حسن، هايدى محمد، صافي جمال، احمد محمد جمعة، محمد الاترابي.

بينما جاء العرض الثاني كوميديا “الأيام التسعة”، عن كوميديا الايام السبعه، تاليف علي عبدالنبي الزايدي،

دراماتورج عبده عيسي، اخراج اياد الخولي.

تمثيل عبدالرحمن عيسي، احمد عبدالقادر، عبدالرحمن خالد، امين حسن، العرض يدور حول اسره بسيطه مكونه من جد وحفيد قام طاهي باقتحام حياتهم لتسير حسب نظام حياته.

حضرت لجنة التحكيم المكونة من ا. محمد ميزو، ا. سعيد حجاج، ا. منار خالد، ت. محمد عدلي عضو الرقابة علي المصنفات، رجب احمد مقرر اللجنة، وذلك بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أ. أمل عبدالله، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة أ. شيرين عبد الرحمن ، بحضور ا. سماح حامد من إقليم القناة وسيناء الثقافي، ا. محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية، ا. احمد طه مدير ادارة الشئون الفنية بفرع ثقافة الاسماعيلية.