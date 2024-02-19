لقي عامل مصرعه وإصابة 2 آخرين قي مركز ومدينة بني مزاربمديرية أمن المنيا ، اثر حادث انهيار سقف ببرج سكني كائن بالمركز خلال عملية صب، وتم نقلهم إلى المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث انهيار سقف ببرج سكني بالمنيا

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن انهيار سقف ببرج سكني داخل مركز بني مزار، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الأسعاف وفريق الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع عامل في العقد الثالث من عمره وتمكنت القوات من انتشاله أسفل الأنقاض، وإصابة محمد رجب، يبلغ من العمر 26 سنة، وأحمد حمدي، يبلغ من العمر 36 سنة، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين ومع بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى مطاي المركزي وإيداع الجثة بالمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي.

و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع وإصابة 2 آخرون من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق “ إسكندرية - مطروح "

كما لقى شخص مصرعه، وتعرض 2 آخرون للاصابة ، وجميعهم من أسرة واحدة فى حادث تصادم على طريق “إسكندرية - مطروح” ونقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن مطروح تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك الكيلو 10 طريق إسكندرية مطروح ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص “ قاسم.إ” وإصابة "فارس.ع “، و”هانى.ع " ذوى شقيق المتوفى الأول وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.