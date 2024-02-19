حاتم سكر: الإسماعيلي يستحق مكانة أكبر في الدوري

تحدث حاتم سكر، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي عن التعادل السلبي مع الزمالك، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقال سكر في تصريحاته عقب المباراة: " مواجهة الزمالك كانت صعبة للغاية خاصة أنها كانت بين فريقين من العيار الثقيل وسط حضور جماهيري كبير".

أضاف: "أشكر الله سبحانه وتعالى على المجهود الذي قدمناه خلال المباراة".

وتابع: "الإسماعيلي ناد كبير ويستحق مكانه أفضل لما يقدمه من مستوى تحت قيادة كابتن إيهاب جلال".

وواصل: "جماهير الإسماعيلي استقبلتني بالشكل الأمثل وهذا منحني دافع كبير على بذل قصارى جهدي لتقديم ما يليق بقيمة القميص الأصفر".

وأردف: "أنا لاعب محترف وكنت لاعبا بالزمالك والآن أرتدي قميص النادي الإسماعيلي الذي يتمناه أي لاعب ".

